Na závěr bych chtěl poděkovat Fotbalovému klubu Petrovice, které nám nabídlo bezplatně své prostory pro případ, že by stavební práce na kanalizaci omezily nebo dokonce znemožnili její konání na tradičním místě v centru obce. Ačkoli to nebylo potřeba, rádi bychom konstatovali že je hezké, když si dokážou vyjít sport a kultura vstříc.

Občas se něco nepovede, a ne vždy máme možnost vše ovlivnit. Mimo zmíněného počasí, které nebylo podle našich představ, nás zklamalo načasování letošního burčáku. Díky chladnému počasí se včas nerozjel. Na popití na místě to tím pádem moc nebylo. Ten, kdo si koupil petku s sebou, už den následující mohl zjistit, že se obsah dává do kvasu. Stačilo tak málo.

Skupina Grál byla první, kdo z pódia bavil příchozí. Nešlo jen o pasivní produkci, v závěru vystoupení se mohla čtveřice párů z publika naučit dobový tanec. Po krátké pauze se na plácku pod pódiem rozhořely boje mezi šermíři ze skupiny Corporal, která letos přijala na akci pozvání. Dalším, již tradičním účinkujícím, byla pravá moravská Cimbálová muzika Pavla Šafaříka. Bez lidových písní z míst, kde je vinná réva doma, a které ji opěvují, by nebyla atmosféra úplná. Mnoho písniček si s nimi v chorálu zazpívali diváci i pořadatelé. Vždyť zpěv je terapií a vyjádřením pohody. S koncem vystoupení se již setmělo natolik, že mohla propuknout ohnivá show skupiny Draconalis. Opět šlo o úchvatnou podívanou, při níž se tajil dech. Oheň je živel a budí respekt. Sledovat stopu plamenů letících od úst mistrů byl zážitek. Závěr programu patřil královehradecké skupině Electrophonix, která roztančila obecenstvo skladbami známých interpretů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.