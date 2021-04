Vamberk leží na úpatí Orlických hor v údolí říčky Zdobnice. Město po staletí žilo z krajkářství, tkalcovství a obchodu se dřevem. Dávná tradice nezanikla, přímo v centru stále sídlí Muzeum krajky. Symbolem města je vedle kamenného mostu se sochami také barokní kostel sv. Prokopa.

V okolí města se vyskytuje několik hradů a zámků jako je renesanční zámek v Doudlebech nad Orlicí, Hrad Litice, významný stavební počin Jiřího z Poděbrad, a hrad Potštejn z 13. století.

Známé je i vamberské koupaliště. Údolí Divoké Orlice mezi Liticemi a Potštejnem s radostí sjíždějí vodáci.

V malé vesničce Peklo, která je již částí města Vamberk, nalezneme honosnou kulturní památku, a to krytý most nad řekou Zdobnicí pocházející z roku 1840, známý též jako most pekelský. Most jako jediný vede přímo do Pekla. Nachází se v těsné blízkosti železniční stanice a podle pověstí u něj původně býval mlýn nebo soukenická valcha. Nejlépe se k němu dostat lze z Vamberka po Pekelské a Žižkově ulici. Most patří k nejširším dřevěným mostům u nás. Stavba dosahuje do šířky 6,2 metrů a je dlouhá 17,2 metrů.

Pověry vyprávějí, že u mostu do Pekla při běžném koupání ochrnul pražský malíř Antonín Slavíček, který bývá považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého impresionismu.