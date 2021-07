RH6 Paintball Týniště nad Orlicí je největším paintball hřištěm v Královéhradeckém kraji. Navštívili ho také studenti z Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí.

Kostelečtí studenti bojovali na paintball hřišti v Týništi nad Orlicí. | Foto: OA TGM

Dne 21. června jsem s třídou 1.C Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí vyrazili na výlet do Týniště nad Orlicí na paintball. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu převléknout se do maskáčů, vzít si helmy a chrániče, a hlavně nasypat pořádné množství kuliček do paintballových zbraní.