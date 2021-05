22. dubna je Den Země - celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V Centru Orion jsme si jej připomněli sázením jarních květin. S Klienty však pracujeme celoročně na tom, aby mohli v přírodě trávit svůj volný čas a budovali si k ní kladný vztah.

Den Země slavíme i v rychnovském Centru Orion. | Foto: Miroslava Červinková

K tomu nám slouží především bezbariérová zahrada (vybudovaná za podpory společnosti ASSA ABLOY) a park před budovou. Bezbariérová zahrada má zpevněný povrch, po kterém se mohou pohybovat klienti na vozících a hlavně vyvýšené záhony. Díky tomu mají klienti na vozíku nebo se sníženou hybností lepší přístup k pěstovaným rostlinám a mohou se tak zapojit do činností, které by jim byly běžně nedostupné. Každý klient se na chodu zahrady podílí podle toho, co jej zajímá a baví -někdo pomáhá při zalévání rostlin, jiný pomůže rostliny zasadit, zastřihnout nebo sklidit a další se přijde pouze posadit na lavičku, užít si sluníčko a podívat se, jak rostliny rostou, nebo ochutnat, co dobrého na zahradě vyrostlo.