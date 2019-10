Knihobudka byla za souhlasu zdobnického obecního úřadu umístěna v autobusové zastávce v centru obce.

Začátky byly těžké, musela se sehnat nějaká knihovnička či regál, vložit pár knih do začátků a upravit vnitřní prostory pro budoucí návštěvníky a dychtivé čtenáře. Obyvatelé vsi sehnali knihovnu od dárce z Chrudimi, knihy věnovali vlastní, a vnitřní prostory vyčistili a upravili. A tak se 23. června 2018 na Kunčinské autobusové zastávce zrodila malá knihobudka.

Přešel rok, co se místní pyšní raritou, která se pomalu dostává do všech koutů české země. Knihobudka prošla drobnými úpravami, přibyla pohodlná křesílka, ve kterých se nejeden čtenář může pohodlně usadit a začíst se do některé z mnoha knih. Knihobudku využívají i turisté. Umístění knihobudky v místní autobusové zastávce umožňuje ukrytí se před nečekaným deštěm nebo příjemně zkrátí čekání na místní spoj.

V letních měsících se tu schází malí členové z „Kunčínských koťátek“, kteří si zde vytvořili svou klubovnu, kde si vypráví, co budou dělat, nebo kam pojedou se svým „spolkem“ na výlet.

Knihobudka zatím sklidila velkou chválu hlavně u turistů a lidí ze vzdálenějších míst. A tak popřejme knihobudce ještě dlouhá léta a stálou návštěvnost malých i velkých čtenářů, které zavede touha po poznání krás Orlických hor i do malé horské vesničky nedaleko Zdobnice.

Za článek děkujeme paní Daně Daniele Ungerové.