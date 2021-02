OA T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí: Poděkování panu Václavu Pavelkovi

/FOTO/ Bez nadsázky lze říci, že pan Mgr. Václav Pavelka strávil podstatnou část svého života v budově kostelecké obchodní akademie. Po letech školní docházky se do ní vrátil jako pedagog a prožil zde dalších 43 let. Od roku 1990 byl zástupcem ředitele a posledních devět let před odchodem do důchodu školu řídil. Vypočítávat všechny jeho zásluhy snad ani není třeba, dobré jméno školy hovoří samo za sebe.

OA T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí: Poděkování panu Václavu Pavelkovi. | Foto: OA TGM