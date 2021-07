/FOTO/ Jako již tradičně se na čtyřech hřištích místního Sokola v Semechnicích poslední červnový pátek uskutečnil noční nohejbalový turnaj trojic.

Noční nohejbalový turnaj v Semechnicích. | Foto: Václav Vaněk

Tento ročník byl již 21. v pořadí. K prezenci se přihlásilo 15 týmů, které byly rozlosovány do tří skupin. Dle umístění ve skupinách byly jednotlivé trojice nasazeny do osmifinále. Po úspěšném semifinále se o vítězství v turnaji utkaly týmy Jelita a Co nováč dal.