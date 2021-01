V mnoha rodinách byly v tom letošním zvláštním roce smutnější vánoční svátky, protože u svátečního stolu chyběl ten, který odešel z tohoto světa náhle a právě kvůli tomu nepříteli, který se zatím nechce vzdát.

Asi to první, co si budeme v začínajícím novém roce přát, bude ať se naše dny začnou vracet do normálních kolejí a zase můžeme začít pracovat, sportovat a prostě si užívat života. Ať zase můžeme obejmout někoho, koho rádi vidíme a našimi úsměvy opět rozzáříme dny těm, které potkáme a nebudeme zahaleni rouškou. Jsou to vše docela obyčejné věci, které nám všem vnesly do našich běžných životů jiskřičky radosti a teprve, když trochu pohasly, uvědomili jsme si, jak nám chybí.

Jaký bude ten rok 2021 záleží jen na nás a tak se pojďme společně snažit ukázat tomu nepříteli, že na nás nemá a že nám nevezme radost z docela obyčejného života a ani nám nevezme optimismus a sílu do dalších dnů. Někdy je to těžké, najít si v těch smutnějších dnech jiskřičku radosti, ale věřte, že pro každého někde nějaká září a stačí jen mít chuť jí najít.

Těšíme se na setkání s vámi na akcích, které jsme připravili a kterých jsme si v roce 2020 moc neužili, tak to snad vše doženeme v tom roce novém.

Za spolek DOTEKY NADĚJE, z. s. vám přejeme do roku 2021 pevné zdraví a ať ty vaše jiskřičky lásky a radosti svítí jasně na každý váš den.Renata, Petr Tojnar a psí kluci Xanto a Nik.