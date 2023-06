Představte si, že chcete u pokladny supermarketu zaplatit vybrané zboží, ale obsluha komunikuje pouze s vaším doprovodem a vás si nevšímá - jako byste neexistovali. Jako byste byli neviditelní. Zní to bizarně, že? Pro zdravotně postižené osoby je to však vcelku běžná realita.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Centra Orion

Ne, to nemá být kritika nikoho a ničeho, je to pouhé konstatování podvědomé tendence považovat mentálně a/nebo fyzicky handicapované lidi za neschopné efektivní komunikace a běžných úkonů sebeobsluhy. V plné míře to musím vztáhnout i na sebe – kolikrát jsem při svém nedávném „angažmá“ v domově pro osoby se zdravotním postižením „ošéfoval“ celý nákup za klienta, aniž bych mu vůbec poskytl šanci vstoupit do hry! Jak se asi musel cítit? Jako odstrčený, neviditelný…

A tohle je pouze nepatrný příklad, jeden z mnoha projevů nahlížení na tyto lidi, jako by ani neměli stejná práva jako „my normální“. Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou upozorňuje na lidská práva zdravotně postižených osob a v praxi stále hledá cesty k jejich respektování - pomáhá handicapovaným lidem a jejich rodinám žít. A žít opravdu naplno a důstojně, jak jen to za daných okolností jde. Protože i zdravotně postižený člověk může mít např. touhu mít přátele, vztahy, nebo bydlet samostatně…

Rychnovské Centrum Orion slaví čtvrt století, zazpívá mu Lucie Bílá

Tak kupříkladu Tomáš, třicetiletý mladý muž, který už několik let touží žít vlastním bytě. Z důvodu těžkého postižení celého těla je od narození bohužel upoutaný na invalidní vozík, a navíc má i mentální postižení. Je tak odkázaný na pomoc prakticky ve všech úkonech sebeobsluhy, pohybu i vyplnění volného času – sám umí „pouze“ obsluhovat počítač, joystick na elektrickém vozíku a pípu (moc rád totiž čepuje pivo). Přitom je velmi společenský, rád se baví a má rád nové aktivity i zážitky…

Teď má nejen on, ale nejméně dalších patnáct klientů Centra Orion jedinečnou příležitost začít se učit samostatně žít! Podařilo se nám pronajmout kompletně bezbariérové prostory a vybavit je nábytkem i kompenzačními pomůckami. Osoby s postižením zde s pomocí osobních asistentů postupně trénují samostatné bydlení. Díky tomu může Tomáš už nyní dvakrát v týdnu přespávat mimo svůj domov – čímž se uleví i jeho rodičům, kteří mají čas nabrat síly do další péče. Má to však háček: nájem prostor určených k tomuto tréninku nelze hradit z dotací na sociální služby. A tady je Centrum Orion odkázáno na dobročinnost…

Každý jsme originál: 2. duben je Světovým dnem porozumění autismu

Osamostatnění – základní lidská potřeba, včetně osob s postižením. Čas na odpočinek, nabrání nových sil – základní potřeba rodiny pečující o handicapovaného člena. Většině z nás to může připadat jako samozřejmost, ale pro někoho to samozřejmé vskutku není. A proto: nebojte se komunikovat s osobami s postižením napřímo, učte je rozhodovat, dejte jim šanci zvládat běžné situace… Podpořte osamostatňování osob s postižením také finančně – např. prostřednictvím našeho dárcovského projektu na portálu Darujme.cz (www.darujme.cz/projekt/1207733). Děkujeme…