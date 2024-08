„Z celého srdce děkujeme Janu Hošákovi a Antonínovi Vršínskému za reprezentaci. Z umístění obou máme radost a jsou pro nás velkým příslibem do budoucna,“ uvedla Martina Tučeková, ředitelka marketingu závodů Spartan.

O titul nejlepšího dětského Spartana na světě zápolilo téměř 200 sportovců z 15 zemí v několika věkových kategoriích. Český reprezentant Honza v té své od 12 do 14 let poměřil sílu, rychlost a vytrvalost s 45 soupeři. Šampionát se konal v horském středisku Chongli, které leží asi 240 kilometrů od Pekingu.

První z Evropy

Už jen to, že se mohl postavit na startovní čáru s nejlepšími spartany na světě, považuje Honza za splněný sportovní sen.

„A nakonec je rád, že je v top desítce. A vlastně první z Evropy,“ uvedla po úspěchu mladého sportovce Honzova maminka Lucie Hošáková, která jela na šampionát s ním. Zlato bral Japonec, stříbrnou příčku obsadil Australan a bronz získal čínský účastník.

Honza z Rychnova nad Kněžnou dosáhl na světovém šampionátu v Číně skvělého výsledku. Bojoval statečně. Na světovém spartanském šampionátu dětí, který se odehrál poprvé v Asii, a to v místě, které bylo v roce 2022 dějištěm závodů zimních olympijských her, zápolili závodníci v náročném terénu. Pár dní před kláním pršelo. Pětikilometrová trať s 28 překážkami byla mokrá a bahnitá, v den závodu do běžících malých sportovců pražilo slunce.

„Bylo nesnesitelné horko. Pro nás bylo hlavní, aby doběhl, zdolal všechny překážky, aby ho nediskvalifikovali a užili jsme si to,“ uvádí Sonia Vršínská, maminka Tondy Vršínského.

Překážky překvapily

Jeho starší kamarád Honza, který závodí teprve od loňského srpna, a přesto na závodech u nás a v Evropě vybojoval už pět vítězství a tři druhé příčky, jel do Číny s tím, že by mohl bodovat hlavně v silových prvcích. Naopak se bál oštěpu.

„Jenže to jsme před odletem netušili, že oštěp bude to nejmenší. Když nám jeden den před závodem představili překážky, byl v šoku. Největší obavy měl z Twisteru, kombinace s kruhy a tyčemi, a ukázalo se, že obava byla na místě. Byla to jediná překážka, kdy měl penalizaci a dělal 15 angličáků,“ přiznala Honzova maminka.

Na závodu Spartan musel zdolat pětikilometrovou trať s 28 překážkami. Tonda Vršínský běžel podobnou trať. „Oba kluci říkali, že trať byla náročnější než u nás,“ řekla Tondova maminka.

V říjnu se oba chtějí zúčastnit největšího tuzemského spartanského závodu dětí v Bedřichově a Honza chce vyrazit začátkem listopadu závodit do řecké Sparty.

