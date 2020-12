Myslím si, že na 10. prosinec 2020 žáci osmé a deváté třídy naší školy nezapomenou. Normální výuka dle rozvrhu se jako mávnutím kouzelného proutku změnila na projektovou a navíc vedoucími nebyli učitelé naší školy, ale lektoři, kteří si s sebou přivezli velmi, ale velmi atraktivní pomůcku.

Naše škola byla totiž vybrána jako jedna ze čtyř základních škol Královéhradeckého kraje pro pilotní projekt s názvem TOUR FOR THE FUTURE, jehož cílem je přiblížit moderní 3D technologie žákům ZŠ a některým tak pomoci s výběrem jejich budoucího povolání.

Abychom Vám, čtenářům, vysvětlili, o co šlo. Začnu pěkně popořádku.

Covidová krize nás naučila pracovat mnohem více s internetem, videem a dalšími „vymoženostmi“ moderního věku. Jednou z povinností učitelů v březnu, dubnu 2020 bylo zkontaktovat se se žáky pomocí videokonferencí. Z toho důvodu jsme přivítali pomoc pana Mgr. Hambergera, učitele, poradce předsedy vlády, se kterým spolupracujeme od jarního uzavření škol v rámci projektu Digitální pohotovosti. Na semináři nás naučil vytvářet učebny, meety (setkání po internetu) a nabídl i pomoc v budoucnu. Druhé pololetí loňského školního roku jsme my, žáci i rodiče vydrželi a spojenými silami odučili a doufali, že už bude vše při starém. Jak jsme se mýlili.

Podzim 2020, říjen - škola je v karanténě a pak opětovné uzavření škol v celé republice a opakování scénáře z jara. Jak se nám hodilo, že jsme již mnohé znali a věděli, na koho se máme obrátit pro radu a pomoc. Stále se musíme učit, zlepšovat.

Naše škola se v rámci distanční výuky přihlásila k platformě GOOGLE CLASSROOM. Jinými slovy - komplexní vyučování po internetu. Zadávání úkolů, cvičení, setkávání se se žáky podle normálního rozvrhu při videohodinách, atd. Toto naše konání bylo určitě náročné pro nás, učitele, ale také pro žáky a jejich rodiče. Opět se opakuji, když řeknu, že se vyplatilo učit se nové věci. Internet, jeho možnosti a jejich uplatnění ve školství. My učitelé jsme se naučili minimálně tolik jako žáci. A naše počínání nezůstalo bez odezvy. Všimli si našeho konání i lidé mimo deštenský region, se kterými jsme spolupracovali a kteří nám radili již na jaře.

Dnes k nám zavítal kamion plný chytrých lidiček - lektorů a také 3D tiskáren, projektorů virtuální reality a dalších „vychytávek“.

Žáci osmé a deváté třídy si prakticky mohli v něm vyzkoušet, že pracovat s těmito technologiemi není vůbec těžké. Je to práce atraktivní, inovativní, rozvíjí logické uvažování, stírá rozdíly mezi děvčaty a kluky, umožňuje získat dovednosti, které se v moderní pracovní poptávce cení a jsou velmi užitečné. Zároveň žáci, kteří nově přicházejí do výrobního procesu, získávají větší možnosti uplatnění.

Celý projekt zaštítilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt Tour For The Future je propojen i s projektem kariérového poradenství „Hledám povolání, které se ke mně hodí“, proto se žáci s lektory odebrali z kamionu do naší počítačové učebny, kde jim zkušené lektorky nabídly trochu jiný pohled na výběr jejich dalšího vzdělávání a budoucího povolání. Při odchodu z učebny bylo vidět ve tvářích mnoha žáků zádumčivé zamyšlení.

Troufám si říci, že se některým otevřela nebo aspoň pootevřela vrátka k jejich vysněné budoucnosti. Určitě bychom rádi poděkovali gestorovi projektu Tour for The Future panu Mgr. Tomáši Hambergerovi, lektorce Mgr. Sylvě Štěpitové a všem ostatním lektorům za poutavý odborný výklad problematiky, osobní zaujetí s jakým se věnovali našim žákům a za příjemné klima, které svým vystupováním a přístupem nám všem připravili.

Karel Šimek