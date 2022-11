Nejlepším českým atletickým juniorem se stal Jakub Dudycha z Vysokého Mýta

Slavnostní vyhlášení tradiční ankety Atlet roku 2022, které se konalo 5. listopadu v Praze, bylo svátečním večerem i pro vysokomýtský atletický klub. Ocenění Nejlepší junior obdržel půlkař Jakub Dudycha, který suverénně zvítězil na osmistovce na mistrovství Evropy atletů mladších osmnácti let v Jeruzalémě. Student gymnázia z Vysokého Mýta vedený trenérem Lukášem Dejdarem vylepšil na půlce české dorostenecké rekordy v hale i venku. Časem 1:48,58 ze Zlaté tretry se kvalifikoval i na juniorský světový šampionát do Cali, kde doběhl až do semifinále.

Nejlepším českým atletickým juniorem se stal Jakub Dudycha z Vysokého Mýta. | Foto: Soňa Maléterová

Jakub Dudycha byl překvapen tím, že, ač ještě věkem dorostenec, dokázal tuto anketu vyhrát. Ta se vyhlašuje od roku 1962, od té doby byla jen jednou přerušena v roce 1969. Juniorská kategorie byla zavedena v rámci 27. ročníku pro rok 1988. Tehdy mezi juniory zazářili Robert Změlík a Šárka Kašpárková. Jakub Dudycha má za sebou vynikající sezónu. Stal se juniorským mistrem Evropy v běhu na 800 metrů, dvakrát překonal národní rekord, postoupil do semifinále mistrovství světa juniorů, vybojoval několik mistrovských titulů a medailí na mistrovství České republiky mládeže a dokázal se svými výkony prosadit i v kategorii dospělých. V rozhovoru pro portál Jsem atlet měl z vítězství v anketě a z ocenění Junior roku 2022 radost, ale již se chce soustředit na přípravu a další cíle v budoucnu, zejména na mistrovství Evropy juniorů. V příštím roce ho totiž čeká juniorský šampionát starého kontinentu, kde bude chtít na svou výkonnost minimálně navázat. Jaký by chtěl běžet čas však sdělovat nechce, ale bude pracovat na dalším zlepšení svých výkonů. Na vyhlášení ankety roku přijel přímo ze soustředění na Šumavě, kde naběhal spousty a spousty kilometrů. Nyní příprava bude pokračovat doma ve Vysokém Mýtě a na přelomu roku odjede Jakub Dudycha se svým trenérem na soustředění na Kanárské ostrovy. Navázat na tak skvělou sezónu určitě nebude snadné, ale jsme rádi, že i ve velmi skromných podmínkách bez zimního zázemí se zatím daří Jakubovi výkonnostně růst. Vysokomýtská atletika se mimo výkonů Jakuba Dudychy v roce 2022 může pochlubit i dalšími výsledky: titulem mistryně ČR v kategorii juniorek ve skoku vysokém Justýny Brýdlové, která se také prosadila až do reprezentace ČR, bronzovými medailisty z mistrovství ČR mládeže Nelou Rouhovou (skok daleký) a Pavlem Formánkem (přespolní běh), 4. místem na mistrovství ČR dospělých štafety 4x100 metrů ženy, finálovými umístěními na mistrovství ČR žactva Alžběty Anny Podzimkové (5. na 60 metrů). V soutěžích družstev pak ženy vyhrály 2. národní ligu a vysokomýtské přípravky jasně ovládly krajskou soutěž jak mezi chlapci, tak i mezi děvčaty. Titul Junior roku 2022 pro Jakuba Dudychu tak krásně doplnil tento úžasný atletický rok ve Vysokém Mýtě. Lukáš Dejdar, trenér, AC Vysoké Mýto, Marie Lněničková