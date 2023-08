Spolek Doteky naděje, z. s. a Městská organizace seniorů Dobruška vás zvou na společný bezva čas, který, pokud přijmete naše pozvání, si užijeme na dvou výletech a přidat se k nám mohou nejen naši členi, ale rádi mezi námi přivítáme ostatní dospěláky a děti.

Vltava a Karlův most | Foto: Deník/Jana Kotalová

V úterý 22. srpna se vydáme do Prahy. Sraz všech účastníků je v 7.15 hodin na autobusovém nádraží a linkovým spojem dojedeme do Hradce Králové, kde přestoupíme na vlak, ve kterém je pro nás rezervován vagón, abychom si cestu do našeho hlavního města užili pěkně spolu.

Na Hlavním nádraží v Praze už na nás bude čekat náš průvodce. My si užijeme nejen okružní plavbu lodí a na jedné kotvící si dáme i oběd. Na kávu s něčím sladkým už se přemístíme do zahrádky jedné příjemné cukrárny, ale nebude chybět ani procházka, abychom mohli nasát tu správnou atmosféru letní Prahy. V podvečer vyrazíme opět vlakem domů.

Pokud si říkáte, že by bylo fajn přidat se k nám, neváhejte se přihlásit na níže uvedené kontakty a to nejpozději do úterý 15. srpna 2023. Přidat se k nám můžete i během cesty. Všechny potřebné informace obdrží všichni přihlášení.

Ve středu 30. srpna se vypravíme do Hradce Králové. Na náš druhý výlet se vypravíme linkovým autobusem. Na autobusovém nádraží na vás budeme čekat v 8.15 hodin.

V našem Krajském městě si nejdříve půjdeme užít zajímavé povídání fotografa, který má spoustu zážitků z Afriky, kde své snímky, které si budete moci prohlédnout, nafotil.

V muzeu východních Čech na vás budou čekat i vystavené lebky a srsti různých zvířat. Tuto zajímavou výstavu do Lapidária připravila ZOO Dvůr Králové. Za vstupné uhradí senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P částku 30 korun, jejich průvodce má vstup zdarma, ostatní mají vstup za 120 korun.

Po tomto zajímavém zážitku se spoustou nových informací se vydáme do restaurace na oběd a než půjdeme na zastávku, abychom se vydali domů, projdeme se jedním z místních parků a jasně, že ani tentokrát nebude chybět posezení u kávy a nějaké té sladkosti.

Na tento výlet se prosím hlaste nejpozději do 20. srpna 2023.

Kontakty pro vaše dotazy a přihlášky jsou:

e-mail renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz, mobil 732 262 600, tel. 494 622 953