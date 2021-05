Anglické hudební vydavatelství Nimbus Records – Nimbus Alliance 7. května vydalo album klavíristy Matyáše Nováka se třemi klavírními koncerty Wolfganga Amadea Mozarta.

Matyáš Novák vydává album do celého světa. | Foto: Zdeněk Fabiánek

Nahrávku Matyáš Novák realizoval s Wihanovým kvartetem. K vybraným koncertům č. 11 F dur KV 413, č. 12 A dur KV 414 a č. 13 C dur KV 415 klavírista připojil své vlastní kadence. Album s titulním portrétem od renomované fotografky Lenky Hatašové je distribuováno do více než třiceti zemí světa. V digitální formě se pohybuje v různých jazykových mutacích na pětačtyřiceti platformách včetně Spotify, Amazonu, YouTube, Wyastone, Apple Music a dalších. V České republice je mj. dostupné na Classical Music Distribution. Do konce měsíce května budou CD k dostání v rámci prodeje agentury KINSKÝ Art Media, a také na živých koncertech Matyáše Nováka.