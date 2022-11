Počátek založení klubu sahá do doby, kdy se v Čechách teprve začala rozšiřovat speciální plemena sportovních psů, jako jsou například aljašský husky, český horský pes až po nejmladší plemeno evropského saňového psa. Vzpomínky na tuto dobu jsou dnes takřka neuvěřitelné. Několik nadšenců majících každý jednoho psa kdysi napadla myšlenka založit musherský klub. Aniž by tušili, co nápadem do budoucna způsobí, vrhli se bezhlavě do kolotoče nekonečných starostí. Typickou je pro klub široká aktivní činnost. Mimo jiné společné chvíle si se spřežením několikrát za rok vyjet na své traily, poklábosit o psech nebo si postěžovat o problémech s nimi spojených.