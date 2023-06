Servisní zóna v obci Houdkovice a předstartovní show na Kupkově náměstí v Opočně. To jsou již dva pevné body Podorlické rally. I čtvrtému ročníku, který se odjel poslední květnovou sobotu, přálo počasí. Po několika propršených soutěžích Českomoravského poháru rallye jsme se tedy opět dočkali prosluněného závodění.

Ze 4. Podorlické rally. | Foto: archiv pořadatelů

Podorlickou rally podpořil poprvé Královéhradecký kraj a záštitu nad soutěží převzal hejtman Martin Červíček. Podpora kraje může být i uznáním za dlouhodobou dobrou práci pořadatelského sboru soutěže.

Na Kupkově náměstí se v pátek divákům ukázalo přes 130 soutěžních posádek, které byly natěšené na 8 rychlostních zkoušek o délce 73 kilometrů. Trať Podorlické rally prošla v podstatě jako každý rok určitou změnou. A pořadatelé poprvé připravili formát čtyř rychlostních zkoušek se dvěma průjezdy s jednou polední zastávkou v servisní zóně.

Od první rychlostní zkoušky začal všem ujíždět Pavel Gajar s vozem Mitsubishi, kterého navigoval tentokrát Vladimír Štindl. Tři vyhrané měřené úseky ze čtyř celkem jasně určily, kdo vedl soutěž po první sekci. Před Gajarem byl ale náročný úkol, udržet za sebou průběžně druhou posádku manželů Petra a Olgy Zedníkových s Fordem Fiesta Rally2.

Se ztrátou čtyřiadvaceti vteřin byli v polovině závodu na třetím místě úřadující mistři Českomoravského poháru rallye Lubomír Světinský a Radim Šimčík se Subaru. Čtvrté místo patřilo překvapivě nováčku Danu Sukovi také ze Subaru, který ztrácel necelých 42 vteřin na prvního Gajara.

Skupinu vozů s přední poháněnou nápravou vedl v polovině soutěže Radek Neveselý se Seatem, kterému rozpis čte Ivo Daněk.

Historické automobily vedla po první sekci posádka Martin Rohlena a Petra Husáková se Škodou 130 LR.

Při první sekci odstoupilo ze soutěže téměř pětadvacet posádek. Většinou to bylo z technických důvodů, ale někde i skřípaly plechy.

V druhé polovině soutěže zavelel k velkému útoku Petr Zedník. Prohodil si role s Gajarem a vyhrál také tři ze čtyř erzet druhé sekce. O absolutním vítězi se rozhodovalo až v poslední rychlostní zkoušce. Před ní vedl Pavel Gajar o 7,5 vteřiny, ale udělal chybu, když dostal smyk na jednom s horizontů a přetočil své Mitsubishi. Zkušený Petr Zedník, který prolétl poslední erzetou opravdu na plno, se tak stal absolutním vítězem čtvrté Podorlické rally.

Zdroj: Youtube

Gajar se Štindlem dojeli do cíle druzí se ztrátou sedmi vteřin na manžele Zedníkovi. Až do konce se bojovalo i o třetí místo. Poslední erzeta nakonec vyšla lépe Lubomíru Světinskému, který dokončil soutěž na třetím místě se ztrátou třiceti osmi vteřin na vítěze. Necelých 40 vteřin ztratil na Zedníka čtvrtý Daniel Suk, pro kterého to i tak byla velice úspěšná premiéra. Páté místo obsadila posádka Zabloudil – Pecina, která ztratila minutu a 17 vteřin na vítěze. Mezi vozy s přední poháněnou nápravou byli nejrychlejší Neveselý s Daňkem na Seatu. Post nejrychlejšího historického auta si po celý závod uhájil Martin Rohlena se stotřicítkou.

Petr Zedník v cíli soutěže ocenil nasazení Podorlického autoklubu, který uspořádal dvě soutěže během dvou měsíců. Cíl Podorlické soutěže nespatřilo 40 posádek. Gratulujeme všem vítězům a těm méně šťastným budeme držet palce při další soutěži Českomoravského poháru rallye, kterou bude již 17. Radouňská Rallye – memoriál Františka Michálka a to koncem měsíce června. Výsledky a další zajímavosti o Českomoravském poháru rallye najdete na webu www.cmpr.cz nebo na facebookové stránce ČMPR Official. Komentovanou reportáž pak naleznete na youtube kanálu redakce Motorsport Revue.