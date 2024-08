Když se podíváte na jeho dosavadní sportovní výsledky řeknete si: „hohó!“ Však si také Honza Hošák z Rychnova nad Kněžnou nemůže závody Spartan vynachválit. V tomto zajímavém sportu, kterému se u nás věnují deseti tisíce lidí především kvůli jeho kráse, fyzické i psychické náročnosti a velké dávce adrenalinu, se našel a vyniká v něm nad jiné. I kvůli tomu jede reprezentovat Českou republiku na světový šampionát do Číny, který se poběží v sobotu 17. srpna a zúčastní se ho závodníci z celého světa od 9 do 14 let.

„To, že se postavím na startovní čáru, je můj splněný sen,“ uvádí Honza Hošák s tím, že jeho tajné přání je skončit v Číně na bedně. Od loňského září vyhrál ve své kategorii pět spartanských závodů, třikrát byl druhý. „Hodně mě to chytlo a taky se díky Spartanu zlepšuji i v jiných sportech, které dělám. Baví mě ta různorodost, posouvání svých hranic,“ doplňuje.

Honza od narození miluje sport. Hraje tenis, letos se stal se svým týmem dokonce krajským přeborníkem. Reprezentuje školu ve florbale, atletice, stolním tenise a basketbale.

Na Spartanu ho nejvíce baví zdravá soutěživost mezi jednotlivými závodníky i to, jak je tento nový a moderní sport, pestrý. Vyhovuje mu i časté cestování, které je se Spartanem spojené.

„Jezdíme po závodech v ČR, Slovensku, vloni jsme byli i v Rumunsku. Můj idol je jednoznačně Richard. Je skvělý, dal mi hodně rad a tréninky s ním jsou super,“ zmiňuje Honza naší spartanskou legendu a několikanásobného mistra světa i Evropy Richarda Hynka. „Honzu jsem začal trénovat, když mi zavolala jeho maminka. Moc rád podporuji nadějné sportovce a on je opravdu výjimečný. Od první chvíle jsem věděl, že to má v hlavě srovnané a ví co chce. Je navíc velice talentovaný. Poctivě se připravuje. A když bude pokračovat, tak to může dotáhnout hodně daleko. Také proto jsem mu začal pomáhat a trénuji ho. Dělá mi radost, když vidím, jak se na překážkách zlepšuje každý trénink,“ říká Richard Hynek.

Honza pochází ze sportovní rodiny. Když jeho mamka hledala sportovní vyžití původně pro jeho bratra, dostala tip na rychnovskou spartanskou skupinu, a tak sem Honza začal chodit s bratrem.

„Jsem na něj moc pyšná. Vidím, jak ho překážkové závody baví. Honzík je skvělý kluk, sportovec tělem i duší a svými výkony chce motivovat ostatní děti. Jeho disciplína je obdivuhodná a pokroky, které dělá, také. Vidět ho stát na bedně, je úžasný pocit a všichni jsme na něho moc pyšní. Naše jediné přání teď je, až se mu zadaří na mistrovství a splní se mu jeho sen,“ svěřuje se Lucie Hošáková.

Honza trénuje hodně i doma, na zahradě si staví malou arénu. Chodí běhat v okolí Rychnova, nyní před mistrovstvím světa se svým běžeckým trenérem a také absolvuje speciální tréninky na překážky se zmiňovaným Richardem Hynkem.

„Tradičně máme z České republiky silné závodníky. Za ČR máme 2 reprezentanty, Honzu Hošáka a Tondu Vršínského. Jsem opravdu velice zvědavá na jejich umístění na mistrovství světa a držíme jim všichni ve Spartanu palce,“ uvádí Martina Tučeková marketingová ředitelka závodů Spartan pro střední Evropu.

Tondovi je deset let a bydlí v Bohyni u Děčina a Spartanu se věnuje druhým rokem. Baví ho běhat a závodit, překonávat překážky. Hraje také házenou a jezdí na motorce, stejně jako Honza Hošák je všestranně sportovně nadaný.

„Jezdím na kole, posiluji a běhám. Taťka bruslí a hraje futsal a mamka dělala atletiku a bruslila. Ségra dělá aerobic a brácha florbal,“ vypráví.

„Jsme rádi, ze Spartana zkusil a baví ho, a kdyby u něj vydržel, tak by to bylo fajn. Je to všestranný sport, venku na vzduchu, co víc si přát. Jako rodiče i díky svému zaměstnání podporujeme děti v pohybu a pobytu venku,“ shrnují Tondovi rodiče.

Bez ohledu na výsledek šampionátu v Číně chce Honza ještě následně absolvovat další závod v Řecku a určitě bude závodit během prvního říjnového víkendu v Bedřichově, kde se konají největší závody Spartan tohoto roku na našem území.

Kolotoč seriálu závodů Spartan, který milují ti, jenž rádi překonávají překážky nejen na trati, ale především sami v sobě, se znovu roztočí 5.října ve zbrusu nové lokalitě – Bedřichově v Jizerských horách. Účastníky čeká vrchol sezóny - Trifecta weekend ve formátu Super a Sprint v sobotu, Beast a Trail v neděli. Mistrovství Evropy se poběží 7.a 8. září v rakouském Kaprunu.