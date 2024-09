Lenka Frejvaldová dnes 10:23

Černobyl bylo obyčejné město z 12. století, nedaleko hranic s Běloruskem, až do 70. let minulého století, kdy tam byla postavena jaderná elektrárna. Celosvětově známým místem se stalo ve chvíli, kdy v elektrárně došlo k závažné havárii. Co se stalo? Jak vedení SSSR řešilo tuto fatální situaci? Jaké důsledky měla tato havárie? A co elektrárna v dnešní době? Všechny dotazy vám zodpoví Mgr. Tomáš Zelenka v Městské knihovně Karla Poláčka 16. září 2024 v 18 hodin.