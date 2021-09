Původní běžecký ovál s hlinito-škvárovým povrchem bez odvodnění byl nahrazen sportovním dvouvrstvým povrchem Conipur (elastický polyuretanový povrch). Nyní není třeba řešit válcování, odstraňování plevele ani nepříjemná zranění po pádu na škváru, a navíc se i při velkém dešti voda bez problému na novém povrchu vsakuje. Na běžecký ovál navazuje prostor pro skok do dálky. Kvalitní odrazové prkno se bude na zimní období ukládat.

Rekonstrukce sportoviště se uskutečnila v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj a nemohla by se uskutečnit bez finančního podílu města Borohrádku. Celkové výdaje na rekonstrukci činily 5 191 152 korun.

Dnes 10. září se v dopoledních hodinách uskuteční slavnostní otevření školního hřiště v Borohrádku. Na programu budou míčové hry pro žáky druhého stupně či sportovní atrakce pro žáky prvního stupně a děti z místní mateřské školy. Všichni se také budou moci zapojit do Zátopkovy štafety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.