Mistrovství mažoretek ozdobí 260 skladeb Krajské město čeká i Mistrovství České republiky mažoretek malých formací. Akce se uskuteční v hale TJ Slavia v sobotu 25. září od 8.30 do 19 hodin, slavnostní nástup všech soutěžících je na programu ve 13 hodin. Na soutěži vystoupí nejlepší mažoretky z celé České republiky, včetně domácího A-TEAMU, s náčiním baton (hůlkou) i pompomy (třásněmi). Představí se sólistky, dvojice a 7-členné formace od kategorie děti až po dospělé. Celkově diváci uvidí 260 soutěžních skladeb.

Vystoupení hradeckých mažoretek bývá příslibem příjemného estetického zážitku, který povzbudí divácké emoce, ne jinak tomu bylo i teď v Žižkových sadech. Dětské publikum si v rámci přehlídky mohlo také zatančit, a to pod vedením zkušených lektorek, mistryň Evropy. A-TEAM děkuje za podporu městu Hradec Králové.

Mažoretky A-TEAM Hradec Králové se zúčastnily Národní nesoutěžní přehlídky mažoretkových skupin v Žižkových sadech v Hradci Králové, kde se představily skupiny začínajících holčiček od 5 let až po dospělé závodní týmy ve formacích s třásněmi pom-pom. Krajské město bude v následujích dnech hostit i Mistrovství České republiky mažoretek malých formací.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.