Tým mažoretek Marlen z Kostelce nad Orlicí uspěl na Mistrovství Evropy ve slovinském Mariboru. Všech pět soutěžních choreografií se umístilo ve svých kategoriích v TOP 6. Pro Marlen byl tak tento šampionát jedním z nejúspěšnějších.

Den čtvrtý. Kadetky získaly se svojí skladbou Aladinova kouzelná lampa 4. místo z dvaceti soutěžních choreografií. Juniorky za svou choreografii Black Panther získaly bronz a titul 2. vicemistryně Evropy. | Foto: Martina Kalousková

Mažoretková sezóna 2023 se pomalu stává historií. Historií vzrušující, historií nezapomenutelnou, historií neopakovatelnou. Začátek se datuje do září 2022, kdy se skupiny Víly, Děti, Kadetky, Juniorky, Seniorky i Rodičovský tým sešly poprvé v novém složení a trenérky začaly vymýšlet a s děvčaty realizovat nové, kreativní, fyzicky náročné, efektní choreografie. A že se jim to všem, díky náročné fyzické a morální přípravě skutečně povedlo, ukázaly výsledky v seriálu soutěží Mistrovství České republiky 2023. Zaslouženou odměnou byl zisk tří titulů Mistryň ČR 2023.

Postup na Mistrovství Evropy ve slovinském Mariboru byl vyvrcholením celoroční tvrdé práce děvčat a trenérek. Marlen, Kostelec nad Orlicí a Českou republiku reprezentovala děvčata ze skupiny Kadetky a Juniorky s pěti soutěžními choreografiemi.

Evropský šampionát proběhl ve velmi náročných podmínkách v červnových vedrech v Sports Hall Lukna v Mariboru za účasti mažoretek z 10 evropských zemí. Čtyři dny probíhaly soutěže, ve kterých naprosto jednoznačně nejúspěšnější zemí byla Česká republika a ji reprezentující oddíly včetně Marlen Kostelec nad Orlicí.

Není to poprvé, co si mažoretky Marlen odvezly z evropského šampionátu cenný kov:

Pro Marlen byl tento šampionát jedním z nejúspěšnějších, protože všech pět soutěžních choreografií se umístilo ve svých kategoriích v TOP 6. Celou soutěž pro Marlenky odstartovala kadetkovská miniformace (Barbora Blažková, Tea Dvořáčková, Kateřina Ehlová, Agáta Frejvaldová, Eliška Procházková, Šarlota Provazníková), která velmi pečlivým a přesným výkonem ve své skladbě na téma Irsko získala 6. místo z jednadvaceti soutěžících skupin.

Dalším velkým soutěžním dnem byla sobota, kdy proběhla soutěž v defilé pom, a byla to sobota stříbrná. Kadetky se svou choreografií Maska získaly stříbrné medaile a titul 1. vicemistryně Evropy. Juniorky vybojovaly v defilé místo páté na „malém pódiu“.

Královská soutěž velkých formací se odehrála v neděli, posledním soutěžním dni šampionátu. Nádherné, kvalitní, fyzicky náročné výkony všech zúčastněných týmů a zemí byly ohromným zážitkem pro diváky, pro porotu pak velmi těžkým úkolem jejich hodnocení. Pro Marlen to byla neděle bronzová. Kadetky zatančily svoji skladbu Aladinova kouzelná lampa s lehkostí, dokonalostí a bez chybičky, a proto je rozhodčí zařadili na 4. místo z dvaceti soutěžních choreografií. Juniorky předvedly ve své choreografii Black Panther energický, gymnasticky a tanečně náročný výkon, který porota zcela po zásluze zařadila na 3. místo a juniorky Marlen získaly titul 2. vicemistryně Evropy.

Děvčata z Marlen ukázala, že skutečně trvale patří do české i evropské špičky v mažoretkovém sportu. Ukázala, že za 16 let existence Marlen, cílevědomou a tvrdou prací vystoupaly po žebříku kvality velmi vysoko. Všechna děvčata, která kdy v Marlen tančila a trénovala, si zaslouží náš obdiv a dík, protože právě ony byly těmi pomyslnými stupni, po kterých současné Marlenky vystoupaly do takové výše. Jsme jim všem za to vděčné, obdivujeme je a děkujeme jim.

Martina Kalousková

trenérka