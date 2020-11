Přijměte tyto snímky k výročí listopadu 1989, co mně 16. listopadu 2009 donesl domů 82letý bývalý učitel Lidové školy umění v Rychnově nad Kněžnou pan Martinec - plakáty a své neznámé kresby ze sametové revoluce v Praze.

Ohlédnutí za 17. listopadem 1989. | Foto: Josef Krám

Zdroj: Josef KrámV listopadu 1989 nabízel OF svoje služby jako výtvarník u nás v Rychnově i pražském Mánesu a podchytil výtvarně celé to dění i záznamy toho, co viděl ve Vinohradském divadle, Národním muzeu a televizi, vůdce studentů Šimona Pánka a Martina Mejstříka, kněze Václava Malého i neznámé lidi: "V čase sametové revoluce jsme se s dětmi z rychnovské LŠU exponovali. Tam jsme tomuto tématu také samozřejmě věnovali naše práce. Nejlepší ukázkou byla práce tehdy 14leté žákyně Lucky Valachové, která sama od sebe přinesla tento linoryt s názvem 17. 11. 89 ZA CO? se scénou z manifestace proti potlačování lidských práv na Národní třídě.