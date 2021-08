Pojízdné legionářské muzeum má během prázdnin nabitý program, jeho pravidelné přesuny od července zpestřuje parní lokomotiva řady 431.032 z Muzea starých strojů v Žamberku a také kolekce speciálních piv s etiketami připomínající bojové skupiny našich legií.

Legiovlak potěší děti i dospělé. | Foto: archiv Deníku

„K historickému legionářskému vlaku patří neodmyslitelně parní lokomotiva, kterou si v běžném provozu můžeme dovolit jen výjimečně. O to máme větší radost, že od 19. července až do půlky září máme domluvenou spolupráci se žambereckým Muzeem starých strojů a každý náš přejezd tak bude zcela exkluzivní. Potáhne nás totiž ve spolupráci s Českými drahami jejich historická parní lokomotiva řady 431.032,“ řekl za legionářské muzeum Jiří Charfreitag. Řada průvodců Legiovlaku k tomuto účelu v minulosti prošlo topičským kurzem, protože Československá obec legionářská si opravuje i svou vlastní parní lokomotivu a v budoucnu by tak mohla být stálým exponátem Legiovlaku.