Květinový festival připomněl šedesátky. Plastici zahráli zřejmě poslední koncert

Květinový festival svobody ve znamení Franka Zappy. To byl 5. ročník Květ(i)nového festivalu svobody, který se vrátil o uplynulém víkendu do Vraclavi na statek. Vrcholem akce byla undergroundová kapela The Plastic People of the Universe, která fanoušky nemile překvapila.

Květinový festival. | Foto: Marcela Dimitrová