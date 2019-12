Lidé v Kvasinách přivítali Svatého Martina, který uslyšel volání nedočkavých dětí. Sníh ale nepřivezl. Ještě před příjezdem jezdce na bílém koni byli lidé seznámeni s historií legendy o sv. Martinovi, která nám připomíná jeho dobrý skutek. Mečem rozsekl svůj plášť na dvě poloviny a jednu daroval žebrákovi, kterého po cestě potkal a tím ho zachránil před umrznutím.

Trasa průvodu vedla temnými ulicemi. Kudy Martin projel na koni, rozsvěcel světýlka u domů jako symbol soucítění, vzájemné pomoci a úcty. U kulturního domu bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení tradičních martinských rohlíků.

Nejenže sv. Martin byl štědrý, ale i žáci z literárně dramatického oddělení ze ZUŠ Rychnov nad Kněžnou, kteří v místním kulturním domě sehráli charitativní divadelní představení s názvem ,,Lakomec“ pro dívky, které se ve vteřině dostaly do složité životní situace. Tragicky přišly o svou milovanou maminku. Po představení byl dívkám předán dárkový šek v hodnotě 41 tisíc 675 korun. Tato suma byla vybrána jako dobrovolné vstupné od diváků a spolků. Akce se konala pod záštitou spolku Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Děkujeme, že Vám není lhostejný život ostatních a dokážeme si vzájemně pomoci jako kdysi sv. Martin.

Pomoci můžete i jakýmkoli finančním příspěvkem na transparentní účet založený u Komerční banky a.s. Organizátorem je Obec Kvasiny. Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č.j. KUKHK-31789/SKZ/2019-2 dne 16. 10. 2019.

Č. účtu: 123514840277/0100, Komerční banka, a.s. Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 65. Na transparentní účet je možné přispívat do 30. 6. 2020. Přispět lze i do pokladniček, které budou k dispozici na akcích pořádaných Obcí Kvasiny.

Žaneta Polová, kulturní komise Kvasiny