Na konci ledna proběhla druhá společná akce naší třídy (po adaptačním kurzu), a tím byl lyžařský kurz. Jeli jsme do Deštného v Orlických horách, kde jsme byli ubytováni ve skvělém pensionu SPORT. Počasí nám přálo, jen škoda že polovina studentů musela odjet kvůli nemoci.

Obchodní akademie vzpomíná na lyžák. | Foto: Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí

Měli jsme jedinečnou příležitost jet na lyžařský kurz spolu s několika studenty z Anglie. Přestože zprvu nebyli moc komunikativní, tak po několika společně strávených večerech s úžasným programem, připraveným panem učitelem Františkem Dosedlou, Pavlem Synkem a Jitkou Kosařovou, jsme se trochu lépe poznali a začali společně trávit více času. Největším překvapením pro nás bylo, když jsme se dozvěděli, že půjdeme v úterý večer na bowling. Všechny nás to tam moc pobavilo, bylo to příjemné zpestření celého kurzu. Poslední odpoledne pro nás byl připraven tzv. Společenský večer, kdy jsme se všichni společensky oblékli, zadali se do párů a pustili se do tančení.