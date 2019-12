V neděli 29. září podvečer do Kostelce nad Orlicí dorazili studenti z polské školy ZSTI Elblag. Poláci byli ubytováni u českých rodin a díky tomu s nimi navázali silné přátelství. V rámci projektu Erasmus+ celý týden společně tvořili business projekty a zažívali spoustu nezapomenutelných zážitků.

Polská návštěva nejvíce ocenila Lennonovu zeď. | Foto: Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí

Hned v pondělí pro nás paní učitelky nachystaly hru, při které jsme našim polským kamarádům ukázali Kostelec. V úterý jsme společně vyrazili do blízkých hor. Na procházce po orlických hřebenech nás doprovázelo krásné slunečné počasí až dolů do Jedlové, kde na nás k obědu čekal typicky český „smažák“. Po posilnění jsme ještě vyrazili do lanového parku, který nás opravdu zmohl. Ve středu dopoledne jsme se plně věnovali projektům a odpoledne si naopak zpříjemnili bowlingem.