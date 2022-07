Po Mistrovství České republiky mažoretek české asociace CMA, kde kostelecké mažoretky získaly dva tituly Mistryň České republiky, dva tituly 1. vicemistryně ČR a 4 tituly 2. vicemistryně ČR a tím se kvalifikovaly na ME, vyjela tedy kostelecká děvčata do Zadaru. Očekávání bylo opravdu veliké. Dívky byly skvěle připravené, namotivované a natěšené, rodiče a sponzoři - město Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj, Česká unie sportu, obce Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Sopotnice, firmy Federal Mogul Kostelec nad Orlicí, Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, Řetězárna Česká Třebová, Rojek Častolovice - finančně pomohli, a tak se mohl uskutečnit zájezd 56 Marlenek na největší soutěž v Evropě.

Program celého pobytu byl poskládán tak, aby vrcholem byly soutěže týmů v defilé a pódiových skladbách v sobotu a v neděli. Večerní tréninky marlenkovských týmů i malých formací, ale také hodně koupání, vycházka do historického Zadaru, oslava dvojích jedenáctých narozenin, zumba-párty na pláži i v bazénu, soutěž "akvabel" v bazénu, ale především soutěžní vystoupení – to byla náplň celého pětidenního zájezdu Marlen Kostelec nad Orlicí.

Dívky se účastnily soutěže v několika kategoriích – miniformace juniorek, miniformace a duo seniorek, ale zejména týmové soutěže v defilé a pódiových skladbách kadetek, juniorek a seniorek s pompomy. Tak jak soutěže běžely, stoupala i úspěšnost kosteleckých děvčat. Výbornými výkony dosáhly na umístění v TOP 10 ve všech malých formacích.

V sobotu přišel první vrchol celého ME, soutěže v defilé týmů. Tady měly Marlenky velmi vysoké medailové cíle ve všech skupinách, které se podařilo naplnit jen částečně i přes velmi dobré výkony, které podaly všechny tři skupiny. Marlen III juniorky dosáhly na 6. místo (ze sedmi) a Marlen IV seniorky na 5. místo (ze sedmi). Marlen II kadetky ovšem získaly první skvělé umístění – staly se 1. vicemistryněmi Evropy a získaly stříbrné medaile. Byl to ohromný úspěch, byla to historicky první evropská medaile pro kostelecké Marlenky. Velký úspěch s mírně hořkým nádechem zklamání.

Nedělní soutěž skupin v pódiových skladbách předvedla, že je možné si splnit i ty nejodvážnější sny, když se nepoddáme smutku a zklamání, ale naopak nás posílí a vybičuje k maximálnímu výkonu. Kadetky, juniorky a seniorky při svých vystoupeních přesáhly vysoce své dosavadní výkony a předvedly nádherné choreografie, technicky i tanečně vybroušené a skvěle prezentované. A tak Marlen III juniorky vybojovaly místo desáté, Marlen IV seniorky místo šesté a naprostý vrchol – Marlen II kadetky se staly mistryněmi Evropy 2022 asociace MWF.

Sen stovek kosteleckých mažoretek, jejich trenérek, jejich rodičů se stal skutečností. Po 22 letech existence mažoretek v Kostelci nad Orlicí, po 9 letech účasti na mistrovstvích Evropy, vystoupily Kristýna Behanová, Barbora Blažková, Tereza Blažková, Ema Censová, Klára Čermáková, Theodora Černá, Natálie Dvořáková, Karolína Ďubková, Denisa Fasnerová, Agáta Frejvaldová, Nina Hájková, Viktorie Janáčková, Karolína Kotyzová, Adéla Kubcová, Kateřina Medková, Vendula Morávková, Žanet Pešková, Eliška Procházková, Šarlota Provazníková a Veronika Simonová na stupínek nejvyšší a získaly zlaté medaile z Mistrovství Evropy mažoretek pod vedením choreografky a trenérky Denisy Kalouskové a trenérek Nikoly Kijonkové a Martiny Kalouskové.

Titul ale patří celému týmu kosteleckých mažoretek i mažoretkám bývalým, protože jejich snaha, vytrvalost, píle, touha učit se nové věci, ale také velká radost ze společné práce a ohromný týmový duch, který se léty v naší skupině vytvořil, vynesly Marlen II kadetky v roce 2022 na nevyšší místo v mažoretkové Evropě.

Díky, díky vám všem.

Martina Kalousková, Marlen Kostelec nad Orlicí