/FOTO/ Tisíc tři sta roušek ke dni 24. března pro obyvatele města Kostelec nad Orlicí zajistila dobrovolnická aktivita kosteleckých občanů Anny a Davida Izákových. Připojili se nim Klára Kaplanová s maminkou, manželé Daniela a Jiří Dragounovi a Dana Bečičková, maminka paní Dragounové. S myšlenkou přišla Anna Izáková.

Anna Izáková: "Kostelečtí se pro dobro dokáží semknout". | Foto: Kinský Art Media

"Chtěla jsem ochránit zdraví naší rodiny. Náš sedmiletý syn Ondřej trpí autismem ve stádiu čtvrtého stupně. První roušku jsem tedy v ruce ušila svému manželovi, a to velmi brzy poté, co se objevila první zpráva o šíření koronaviru u nás. Tehdy byl můj muž v prodejně potravin jediným, kdo roušku měl. Lidé ho vnímali jako nemocného, ačkoli on byl zdráv a svou rouškou chránil nejen sebe, ale především právě ostatní. Tak jsme si řekli, že se musíme pokusit, tento fakt a skutečnost, že roušky k sehnání nejsou, v našem městě změnit. Můj manžel David mně byl i tentokrát tou největší oporou," svěřila se v rozhovoru.