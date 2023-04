Žijí uzavřeni ve svém světě, ve své bezpečné „bublině“. Nekomunikují, nemají rádi fyzický dotek, nesnášejí cokoli, co naruší jejich navyklý režim plný podivných rituálů. Dokáží z hlavy vyřešit kvadratické rovnice, ale pro normální život jsou nepoužitelní… Takové a mnohé jiné mýty panují o autistech čili lidech s poruchou autistického spektra (PAS).

Ilustrační foto. | Foto: Centrum Orion

V Centru Orion pomáháme rodinám pečujícím o děti i dospělé s postižením. Mnoho zkušeností máme také s osobami s PAS. Základem je znalost jejich osobnosti, protože každý je originál – zcela v rozporu se zevšeobecňujícími mýty. V první řadě je tedy musíme pochopit, navázat vztah založený na důvěře a porozumění. Tak, jak jsou každý jiný, mají i rozdílné vlohy a zájmy.

Hodně se věnujeme arteterapii, ale také moderním metodám a pomůckám, jako jsou terapie Neurofeedback a Acces Bars či zpětnovazební rukavice RAPAEL. Také se učíme využívat speciální relaxační koncept Snoezelen.

Práce s osobami s PAS nás baví i naplňuje. Co myslíte, zvládl by ji také laik? „Ano, určitě by ji zvládl!“ ujišťuje ředitelka Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou Mirka Červinková.

A hned vysvětluje nejnovější projekt, v rámci kterého může pomoci kdokoli z nás. „Máte-li otevřené srdce, zapojte se do projektu HOMESHARING. Je to moderní cesta, jak formou solidární pomoci odlehčit rodinám dětí s autismem, ale nejen jim. Jedná se o pravidelný pobyt dítěte v rodině hostitelů, kteří se o něj starají jako o člena své domácnosti.“

Jiří Raichl