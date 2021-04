Situace mladých lidí, kteří v této době opustili dětský domov, nebývá pro mnohé z nich jednoduchá. Do obtíží se dnes může dostat kdekdo, těmto mladým však v nelehké době chybí pomoc blízkých a rodiny. A právě tímto problémem se po celé republice zabývá projekt Začni správně společnosti yourchance o.p.s.

Děti z dětského domova. | Foto: Renata Majvaldová

Podpora a pomoc putuje také do dětských domovů, například do Dětského domova Dolní Lánov. V Královohradeckém kraji se koordinátorka Katka Hrnčířová stará zhruba o padesát mladých, ze kterých se už bezmála dvě desítky snaží stát na vlastních nohách. Také v dnešní pandemické době se s nimi setkává a pomáhá řešit jejich tíživé životní situace, do kterých se po odchodu z dětského domova dostali. Často jim k nim dopomohla současná tvrdé doba a omezení. I když jsou „Katčiny“ dětské domovy v regionu na střídačku v karanténě, někde návštěvy možné jsou. Jezdí pravidelně například do dětského domova Sedloňov, kde pomáhá mlaďošce Martině s přípravou na červencový odchod z domova. Martina hledá s Katčinou pomocí byt a poohlíží se po vhodné pracovní nabídce. Chystá se také na závěrečné zkoušky ve škole.