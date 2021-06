I přes nestandardní způsob výuky v tomto školním roce studenti nezaháleli a aktivně se zapojili do mnohých předmětových soutěží. V žádné z nich se neztratili a dosáhli skvělých výsledků. Již tradičně se naši studenti umisťují na předních příčkách regionálních soutěží v matematice a cizích jazycích. Letos přibyly i úspěchy v biologické, zeměpisné a chemické olympiádě. Nelze také přehlédnout umístění na přední příčce v soutěži Fyzikální náboj a fyzikální olympiádě. Máme radost, že se našim studentům dlouhodobě daří dosahovat těchto úspěchů, čímž pomáhají šířit dobré jméno naší školy.

Karanténa dobrušské gymnázium nezastavila. | Foto: Radka Čudová

Období karantény však na našem gymnáziu nebylo spojeno pouze s výukou. Naším cílem bylo také co nejvíce žákům zpestřit každodenní rutinu u počítače a obohacovat tak život školy i o jiné aktivity. Vše začalo vlastně už před Vánocemi, kdy jsme uspořádali sbírku dárků a přáníček pro seniory z Jitřenky. Úspěch této akce nás překvapil a dodal nám elán v akcích tohoto typu pokračovat. Po Novém roce tak vznikla série výzev, do které se žáci mohli kdykoli zapojit. Je nutno přiznat, že ani tentokrát nezůstali lhostejnými. U příležitosti Dne Země tak sbírali odpadky v okolí svého bydliště, s prvními jarními dny vyrazili do přírody a s pomocí mapy v chytrém telefonu se snažili vytvořit co nejzajímavější obrazec. V dubnu pro změnu nosili čokolády, které jsme jako výraz vděku předali na covidovém oddělení rychnovské nemocnice.