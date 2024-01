/FOTO, VIDEO/ V sobotním vydání Deníku (20. 1. 2024) a následně v pondělním (22. 1. 2024) jsme si přečetli informaci o tom, že Správa CHKO Orlické hory nevydala povolení k solení silnice z Deštného na Šerlich. To je dobrá zpráva pro přírodu Orlických hor. Takových moc není. Ale to ještě není konec. Žadatel (ÚS KHK) se může odvolat.

Silně posolený úsek silnice č. 321 na okraji Kvasin ze směru od Skuhrova. | Video: Josef Kučera

Použijme slova ředitele ÚS Jiřího Brandejse z Deníku 22. 1.: „…Máme výjimky na řadu komunikací v Orlických horách a Krkonoších a jednou z podmínek je omezení množství soli, kterou můžeme použít…“ To samozřejmě platí i mimo CHKO a NP.

Ale oni nedělají vše tak, jak by se mělo! V polovině ledna, konkrétně 12. 1., jsem u Skuhrova nad Bělou narazil na dva úseky silnic, na které vytéká a následně namrzá voda. A jak to ÚS vyřešila? Na tato místa nasypala kila, možná desítky kilogramů soli v naději, že sůl namrzlý led rozpustí. To se možná trochu stalo a tak tato solí nasycená voda odtekla ze silnice do vedle tekoucí říčky Bělé, případně do kanalizace a následně zase a jen do ní. Nemalá část zasákla i do těsně přilehlých travnatých pozemků. V té době docela hodně mrzlo a tak se krystalky soli povalovaly v silné vrstvě na silnici a k ní přilehlém trávníku. To můžete vidět na přiložených fotkách.

Vždyť se jedná o záměrné poškozování životního prostředí. A taková místa mohou být i jinde. Bude to někdo řešit? A to by ÚS chtěla solit v centrální části CHKO Orlické hory. Jsem rád, že se tak (zatím) dít nebude.