O víkendu 21. až 23. června proběhla další z nich, tentokrát výstava živých rostlin z okolí Přepych. Za pomoci botanika Honzy Doležala z MGOH v Rychnově nad Kněžnou a party místních obecních zaměstnanců, včetně paní starostky Zdeňky Seidelové, se nám podařilo nashromáždit na 150 druhů rostlin. Místnost pro výstavu a stoly s bílými ubrusy nám v restauraci Katka v Přepychách vzorně připravila paní majitelka Iva Kadlecová. Živé rostliny jsme umístili do lahviček a sklenic a ty doplnili popiskami. Po okraji místnosti byly rozmístěny moje velkoformátové fotografie převážně chráněných rostlin. To nám zabralo skoro celý čtvrtek 20. června.

S napětím jsem v pátek ráno vstupoval do místnosti s tím, kolik rostlin noc nepřežilo. A světe div se, vydržely všechny. Páteční dopoledne bylo určeno pro žáky místní mateřské a základní školy. Ti přišli postupně v doprovodu učitelek. Po krátké informaci se děti rozešly po místnosti a prohlížely si rostliny. Ty školní si mohly udělat i malý kvíz v jejich poznávání. Za to obdržely od pořadatelů malý dárek v podobě pohlednic a záložek.

Pak už byl víkend 22. a 23. června určen pro veřejnost. V sobotu přišlo lidí méně, ale o to větší překvapení. Dopoledne se ve dveřích objevily dvě dámy s dětmi. Po jejich představení se mi málem zastavil dech. Byla to vnučka, pravnučka a dva prapravnuci místního rodáka Josefa Rohleny, kterému je celý letošní rok v Přepychách určen. Všichni přijeli z Prahy na tuto výstavu. Dozvěděli se o tom ve čtvrtek na internetu. Tak to bylo opravdu velké překvapení. Do návštěvní listiny nám vnučka napsala: "Přijela jsem se podívat na odkaz mého dědečka. Děkuji za uspořádání výstavy."

V neděli přišlo už více zájemců. Někteří z nich si udělali i malý kvíz v poznávání rostlin, podobně jako v pátek děti. Debatovali s námi o tom, že tu a onu rostlinu už viděli, ale nevěděli, jak se jmenuje. Výstavu si téměř všichni pochvalovali, jak svědčí jejich zápisy v návštěvní listině. Tak například: „Výstava byla velmi zajímavá a přínosná. Soutěž je také zajímavá, pobavili jsme se. Děkujeme moc.“ nebo: „Člověk se diví, co všechno zná a poté, co všechno nezná…“

Nastal konec. Všechno jsme uklidili a odvezli. Poděkování si zaslouží majitelka restaurace Katka Iva Kadlecová za bezproblémový a vstřícný přístup. Výstavu celkem navštívilo 94 zájemců, včetně dětí z místních škol. Tak snad někdy příště.