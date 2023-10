Organizace PFERDA z.ú. zve návštěvníky na speciální výstavu fotografií do kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. Vyfotit se nechali klienti organizace společně s ostatními pracovníky a na vás je teď, abyste poznali, kdo je kdo, a jestli na tom vůbec záleží…

Úžasné snímky úžasného fotografa. | Foto: Pavel Hejný

„Každý máme něco…ale to nás nezastaví dělat věci, které nás baví a dělají nám radost! Protože díky tomu si dokážeme dobíjet baterky a cítit se dobře. A také lidé s postižením a duševním onemocněním dělají ty stejné věci jako ostatní. Protože i pro ně je jejich duševní zdraví důležité. A stejně tak i my máme své problémy. I když jsou z jiného soudku, prostě každý máme něco. A je to tak v pořádku,“ říká PR manažerka organizace PFERDA Martina Svobodová.

Organizace PFERDA má za cíl dovést lidi s postižením k samostatnosti jak v pracovním životě, tak v oblasti bydlení. Snaží se bořit předsudky mezi lidmi s postižením a bez a dokazuje jejich každodenní prací a tím, jak všechno zvládají.

Všechny lidi a jejich problémy zvěčnil fotograf Pavel Hejný. Pavel vystudoval fotografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 2007 pracoval jako fotograf Baletu Národního divadla v Praze. V roce 2009 získal tři prestižní ceny Czech Press Photo a byl vybrán jako jeden z mladých českých umělců na cestu Wintonovým vlakem, umělecký projekt oslavující válečného hrdinu Sira Nicolase Wintona, který vyvrcholil osobním setkáním s ním v Londýně. Momentálně se věnuje především reklamní fotografii. V roce 2018 se jeho fotografická kampaň pro časopis Reportér dočkala mezinárodního uznání, včetně dvou Stříbrných a jednoho Bronzového lva v Cannes, Clio Awards a Golden Drum Grand Prix, Zlaté a Stříbrné ceny a také Ceny Lucie za tištěnou reklamní kampaň roku.

Přijďte se podívat na fotografickou výstavu Jsem barista, ne diagnóza do rychnovské kavárny Láry Fáry do konce prosince tohoto roku.