V sobotu 2. října odpoledne se v prostorách Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou sešlo více jak 80 příznivců běžeckého lyžování, kteří přišli pogratulovat panu Josefu Michlovi. Ten 17. září letošního roku oslavil v plné síle a zdraví své významné životní jubileum 80. narozeniny.

Josefu Michlovi, legendě běžeckého lyžování, pogratulovalo přes 80 běžkařů. | Foto: M. Šabatová

Josef Michl je výjimečný člověk, sportovec tělem i duší, dlouholetý trenér a hlavně příznivec běžeckého lyžování. Dlouhá léta se věnoval trénování dětí a mládeže z blízkého i vzdáleného okolí. Lyžování věnoval veškerý volný čas. Byly to stovky hodin strávených s dětmi na sněhu, v tělocvičně , na soustředěních , nebo jinde při tréninku a na závodech. Jeho (trenérskýma rukama) prošly desítky mladých lyžařů, z nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků i v lyžařské reprezentaci České republiky. Za takovou prací se skrývá veliká láska k lyžařskému sportu , k horám a přírodě vůbec. Zároveň také veliké odříkání, vytrvalost v práci a ohromná dávka trpělivosti při práci s mládeží. Byl svým svěřencům víc než trenérem , byl a stále ještě to je prostě Joska, který vštěpoval dětem lásku ke sportu i morální hodnoty. Je to opravdu výjimečný a velice skromný člověk.