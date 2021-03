Jan Rosák začal působit v Českém, tehdy Československém, rozhlase jako externista v roce 1971 a v roce 1972 pak získal trvalou pracovní smlouvu. Začínal jako hlasatel na stanicích Praha, Hvězda, Vltava a v Zahraničním vysílání. Později kromě jiného moderoval například pořady Dobré jitro, vědecko-populární pořad Meteor nebo pořady Redakce zábavy. Moderoval také několik koncertů s Tanečním orchestrem Českého rozhlasu nebo koncertů se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu o Vánocích.

K zajímavostem jeho práce v rozhlase patří i cca devět let působení jako vedoucí na letních a zimních rozhlasových táborech. Jeho hlavní a srdcovou stanicí byla ale především stanice Praha, celým názvem Český rozhlas 2 - Praha, která se později přejmenovala na současný Český rozhlas Dvojka. Jan Rosák vysílá a baví posluchače na této stanici již celých 50 let. Tento úctyhodný výkon, věrnost, vytrvalost, profesionalita a především trvalá posluchačská přízeň z něj dělají rozhlasového rekordmana. V současnosti Jan Rosák na své oblíbené stanici Dvojka připravuje a moderuje pravidelný páteční pořad Šťastnou cestu a filmový měsíčník Bijáček.

Český rozhlas Dvojka zve posluchače na oslavu

Rozhlasový éter stanice Český rozhlas Dvojka bude v pátek 5. března věnován právě Janu Rosákovi a jeho rozhlasovému výročí. Posluchači se dozví nejen spoustu zajímavostí ze zákulisí působení J. Rosáka na Dvojce, ale budou si moci i zasoutěžit o speciální výhry věnované přímo Janem Rosákem. Vše vyvrcholí speciálním živým vysíláním pořadu Šťastnou cestu v čase 13 - 16 hod.

Do studia přijde Janu Rosákovi pogratulovat a zavzpomínat spousta hostů jako například Karel Šíp, Josef Náhlovský, Adéla Gondíková a další. Role moderátora se při této slavnostní příležitosti výjimečně zhostí místo Jana Rosáka jeho rozhlasový kolega a kamarád Jan Čenský tak, aby si Jan Rosák mohl oslavu náležitě užít a mohl zavzpomínat na své rozhlasové působení spolu s hosty pořadu. J. Rosák zároveň připravuje autobiografii 50 let za mikrofonem, která by měla vyjít v polovině letošního roku.

Blanka Bumbálková, Český rozhlas