Letošní rok je pro olešnickou hudební skupinu Trop jubilejní. Od založení kapely uběhlo už 40 let. Tak důležitá událost se nemohla obejít bez oslavy, která proběhla v pátek dne 20. září 2024 v klubovně TJ Start Olešnice v Orlických horách.

Pozváno bylo 70 věrných přátel a kamarádů, kteří jsou její milovníci a součástí kapely. Oslava byla úžasná, všechno vyšlo nad očekávání. Atmosféra mezi lidmi byla báječná, že pozvaní návštěvníci z toho budou čerpat energii ještě týdny. Každý dostal pamětní odznak a obrazovou publikaci, kterou vydali k 40. výročí založení kapely, která obsahuje 40 originálních stran a povídání.

Jak říká kapelník skupiny, Zdeněk Bachura ml., není nad fotografii, u které se člověk zastaví a vybaví si hned celou řadu vzpomínek. Stále je drží láska k hudbě a muzika jim ladí. Do svého programu, který trval od 18.00 do 24.00 hodin, vybrali písničky a skladby příjemné, ladící sluchu, které dokazují, jak je paní hudba nádherná a pestrá. Zahráli i v lidovém tónu i za zvuku saxofonu se Zdeňkem Bachurou st. Parket byl zaplněn a potlesk zněl za každou písničkou.

Připravit a zorganizovat tak náročnou akci není maličkostí, je za tím mnoho starostí a práce. Hudební skupině Trop patří právem víc než poděkování. Přejeme „Tropákům“ do další činnosti stálé zdraví, aby pokračovali v pohodě a klidu. Jsou to naší reprezentanti obce pod Vrchmezím a to není málo.

Foto: klávesy Michael Schmoranz, kytara Zdeněk Bachura ml., basová kytara Radomír Bachura