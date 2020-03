/FOTO/ Retro zábava a přehlídka nejen připomněla minulost, ale hlavně pobavila.

Módní přehlídka ve stylu retro oslavila svátek žen. | Foto: Martin Tobiška

Již po několik let jsme se scházely vždy v období okolo 8. března u kapličky mezi obcemi Hřibiny a Ledská, abychom společně vyrazily na příjemnou procházku. V začátcích tato cesta vedla do ličenské vinárny. Po jejím uzavření následoval Sportovní areál v Olešnici a letos poprvé do naší hřibinské hospůdky U Myslivce, abychom zde mohly řádně oslavit svátek všech žen. Dobová móda socialistického období se stala samozřejmostí všech zúčastněných. Po krátkém programu, které si ženy připravují, nesmí chybět chlebíček spolu s věnečkem a samozřejmě pro potěchu oka rudý karafiát.