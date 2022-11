David Vecko z 2.A Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí na tyto otázky svou odpověď našel, když s kamarádem šel večer na vlak a pod nádražím najednou zaslechl křik neznámé ženy. Když shlédl ze svahu směrem, odkud hlas slyšel, uviděl muže, který nevypadal, že je plně při smyslech. „Zařval jsem na něj a ptal se, co se děje, a jestli potřebuje pomoct.“ Muž začal mluvit ukrajinsky a když se k němu David přiblížil, uviděl i ženu křičící o pomoc. „Nejdřív jsem myslel, že ji chce znásilnit, ale pak jsem si uvědomil, že ji škrtí provazem a že to není sranda.“

Na vlastní pocity či myšlenky neměl David v tu chvíli čas, jednal impulzivně. Na muže skočil a vší silou do něj vrazil, aby ho dostal od dotyčné ženy. Přitom na útočníka křičel. „Přišlo mi, že začal mít strach.“ Muž nakonec utekl a David se mohl věnovat škrcené ženě. Ta už měla fialová ústa, ze kterých jí tekla krev. Zatímco se jí David snažil pomoci, jeho kamarád zavolal policii. „Po tom všem jsem se cítil částečně paralyzovaný sledem událostí. Co se stalo a co jsem udělal mi vlastně došlo až později. Znovu zažít něco takového bych nechtěl, ale vím, že bych to udělal znovu, že bych nenechal nikoho v nesnázích.“ Davida od té chvíle čekalo několik výslechů na policii, která ocenila jeho duchapřítomnost, statečnost a lidskost a poděkovala mu před Davidovou třídou.

Snad bychom i my ostatní dokázali v podobné situaci zareagovat a pomoci člověku, jemuž na naší pomoci může záviset život – tak, jak to bylo v případě ženy, kterou David se svým kamarádem zachránil.

Marek Linke, OA TGM