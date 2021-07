/FOTO/ Nedaleko Žamberka se nachází městys Kunvald s hruba 940 obyvateli, který je známý především legendární letní akcí Kunvaldská lávka aneb s trakařem napříč koupalištěm. Srdečné pozvání členů Sboru dobrovolných hasičů na tuto atraktivní zábavu se v letošním roce 10. července setkalo s velkým ohlasem. Koupaliště zaplnilo na 800 návštěvníků, a to nejen jako diváci, ale i horliví účastníci nevšedních soutěží.

Kunvaldská lávka aneb s trakařem napříč koupalištěm. | Foto: Stanislava Dvořáková

Ve 14 hodin byla odsartována první disciplína „hod sudem“. Mezi stem soutěžících, většinou mužů, nejlepší vrhali sudy až do vzdálenosti 6 metrů, několik žen dokázalo zdolat vzdálenost až 3 metrů i velkoměstská Pražanda s vervou vrhla těžký sud na vzdálenost 2.5 metrů. Další soutěž „upaluj, co ,můžeš“ byla určená mládeži do 18 let. Úkolem asi pro 20 mladistvých bylo přiložit k čelu tyčku, 10 krát ji oběhnout a vyrazit na lávku. Kdo nedokázal ji suchou nohou přeběhnout, prostě doplaval. Tím byly odstartovány vodní hrátky. Na „pivní štafetu“ sice nastoupily pouze dva týmy, zato soutěž „kolo“, spočívající v přejetí lávky na kole na druhý břeh, absolvovalo 18 odvážlivců, i když s úspěchem skončili pouze tři. O to více se bavilo obecenstvo doprovázející jezdce mohutným povzbuzováním.