Na konci rychnovských Chaloupek je dům čp. 393, kde žil a měl svoji dílnu kolář Oldřich Šklíba (1902-1982), výrobce hokejek pro československé národní mužstvo v letech 1947-1949. Na brankářskou hůl, s níž na mistrovství světa ve Stockholmu v zimě 1949 hrál legendární Boža Modrý, měl Oldřich Šklíba dokonce patent (oba na společném snímku).

Sport karoserie Šklíba. | Foto: z obrazového archivu Josefa Kráma

Přepišme téměř nečitelná slova z dobové kolorované fotografie brankářů Boži Modrého a Josefa Jirky, na níž mu Boža Modrý napsal: S brankářskou holí „Š“ absolvoval jsem mistrovství světa 1949 ve Stockholmu a byla mi vydatným pomocníkem, hlavně při historickém utkání finale ČSR-Švédsko. Je to dokonalá hůl čsl. výroby, která se konečně vyrovná a předčí hole kanadské. Ing. Boža Modrý.

Hokejka z rychnovské dílny.Zdroj: z obrazového archivu Josefa Kráma

V listopadu 1948 bylo národní družstvo těžce postiženo smrtí šesti členů při leteckém neštěstí nad Lamanšským průlivem a další hráče ztratilo poúnorovou emigrací. Přes tyto ztráty dokázalo na mistrovství světa ve Stockholmu završit tříletou sérii, během níž získalo dva tituly mistrů světa, tři evropské primáty a ze zimní olympiády stříbrné medaile. Po návratu sklízeli naši „zlatí hoši" za své úspěchy pocty, ovace a uznání, dokonce i od nejvyšších představitelů poúnorového režimu.

Pak ale přišel rok 1950. Naše reprezentace se poctivě připravovala na mistrovství světa v Londýně, kde chtěla obhájit prvenství. Do konečné sestavy byl nominován i Boža Modrý, ale výprava do města na Temži neodletěla.

V sobotu 11. března 1950 byli odvoláni z ruzyňského letiště, museli se vrátit domů a odlet byl odsunut na pondělí. V pondělí, kdy v Londýně probíhalo slavnostní zahájení mistrovství světa, je zatkla StB a byli obviněni z pokusu o emigraci. A přestože se žalobcům nepodařilo dokázat úmysl hokejistů emigrovat, byli všichni obviněni a odsouzeni 7. října 1950: na 15 let Boža Modrý, 14 let Gustav Bubník, 12 let Stanislav Konipásek, 10 let Václav Roziňák a Vladimír Kobranov, 6 let brankář Josef Jirka.

Hokejoví hráči byli zavřeni až do léta ve věznici v Plzni na Borech a poté převezeni do uranových dolů v Jáchymově, kde jako ostatní vězňové pracovali bez jakékoliv průběžné kontroly, měření a sledování radioaktivního záření. Boža Modrý pracoval v šachtě i na povrchu. Civilní profese inženýra stavaře mu pomohla dostat se po čase z Jáchymova, ne však z vězení. Pracoval v projekční skupině ministerstva vnitra, která působila ve věznicích v Opavě a v Praze na Pankráci.

Život jeho manželky Eriky Modré po jeho zatčení nebyl jednoduchý, zůstala sama se dvěma dcerami Blankou a Alenou. Pět let čekala na svého muže, až vyjde z kriminálu, a dalších 8 let se dívala na jeho pomalé umírání. Ing. Bohumil Modrý zemřel 21. července 1963 ve věku 47 let.