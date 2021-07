Senioři nejprve vzdali hold naší oblíbené spisovatelce Boženě Němcové a položili kytičku u pomníku Barunky před muzeem. Poté si prohlédli novou expozici věnovanou slavné spisovatelce. Dále následovala milá a přátelská beseda s Pavlínou Moskalykovou, Pavlem Trávníčkem, Tomášem Töpferem a policejním historikem Michalem Dlouhým. Ti vyprávěli zajímavé historky z práce a natáčení s Antonínem Moskalykem.

Poté následovala nejdůležitější část návštěvy, a to zahájení nové výstavy s názvem Režisér Antonín Moskalyk známý a neznámý pořádané v muzeu. Zahájení se zúčastnila kromě již zmíněných herců také Pavlína Moskalyková - dcera režiséra a další vzácní hosté z řad starostů, kulturních pracovníků a přátel. Hosté vzpomínali také na nedávno zesnulou Libuši Šafránkovou, která svou první roli hrála ve filmu Babička, režírovanou právě Antonín Moskalykem. Všichni výjimečné herečce vzdali hold, a právě v tuto chvíli začaly najednou znít zvony místního kostela. Bylo to neplánované a dojemné zvláštní znamení. Na zakončení akce zazněly i oblíbené filmové melodie. Výstava bude otevřena do září roku 2022.

Míla Rohlenová, Opočno