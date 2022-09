Na rybochovném zařízení v Týništi nad Orlicí se konaly závody pro mladé příznivce Petrova cechu, bez nutnosti být organizován v žádné organizaci. Moto pořadatelů bylo zřejmé. Dostat co nejvíce dětí zpět od počítačů a chytrých telefonů k přírodě s tím, že si mohou zachytat na jindy pro rybáře zakázaném chovném rybníku a hlavně těšit se na spoustu cen.

Připravovat v dnešních podmínkách, kdy se každý organizátor klepe strachy, že opomenul obeslat nějaký úřad, jakoukoli akci, je běh na dlouhou trať. Stejně tak i příprava závodů pro děti (na kterých si prostě chcete dát mimořádně záležet) zabrala spoustě lidí slušnou porci volna. Vyplatilo se. Od ranního kuropění se na parkovišti u rybníků ozývalo bouchání dveří zaparkovaných automobilů a rodiče, nesoucí rybářské vybavení a často i za ruku vedoucí rozespalé a vykulené ratolesti, mířili k rozhodčím pro startovní čísla a do kuchyně pro teplou kávu.

Mladí závodníci obsadili do posledního všechna vyhrazená místa na dvou rybnících a se zahájením hypnotizovaly nahozené splávky, aby se co nejdříve potopily. Pravda, často závody svých dětí více prožívali jejich rodiče nežli mladí závodníci, kteří se zvědavostí koukali na vše okolo – tedy kromě zmíněného splávku a tak docházelo občas k situacím, že prut byl zachráněn před stažením do rybníka na poslední chvilku.

Největší ulovení kapři atakovali délku tři čtvrtě metru a vytažení takovéto ryby pro děti, které leckdy lovily ryby poprvé v životě, bylo velkou výzvou a jistě i nezapomenutelným zážitkem. Po závěrečném hvizdu, který ohlásil konec závodů, už se vše začalo srocovat u rybářské bašty. Na lavicích a stolech byly připraveny ceny, které by bez velkorysé podpory sponzorů, ať již z řad zaštiťujících měst nebo firem, nemohly udělat radost všem účastníkům. Dostalo se totiž na každého. A tak si kromě bonbonů a dalších dobrot, které již tradičně létaly ze střechy rybářské bašty, každý závodník odnášel ceny, se kterými mu musely pomáhat rodiče. A snad také trochu místa v hlavách mladých rybářů zůstalo pro vzpomínku na krásně prožité dopoledne u vody.

Za MO ČRS Týniště nad Orlicí Jiří Skladowski