Vystavujícími autory Zámeckého imaginária jsou malíři, řezbáři, fotografové, divadelníci, hračičkové, vynálezci a tvůrci: Josef a Andrea Sodomkovi, Martin a Renata Lhotákovi, Tereza Komárková, Barka Zichová, Veronika Podzimková, Pavel Macek, Jana Paulová, Tomáš Paul, Lucka Valaška Knitlová, Irena Vodáková, Kristýna Adámek Mlynaříková, Stanislava Stuchlá, Lenka Hájek Kristiánová a Matěj Forman, který nás celou instalací třinácti komnat Galerie Kinský osobně provedl.

„Do omalované krajiny Lucky Valašky můžete vstoupit s pastelkou, duhové koníky rozhýbáte v maštali Veroniky Podzimkové, ponožkové divadlo si tu zahrajete s maňásky Stáni Stuchlé. Máte-li odvahu, propleťte se houštinami lesa ke kabinetu nočních můr Kristýny Adámek Mlynaříkové, bavit se můžete v místnosti plné dřevěných hraček a vynálezů, kterou je herna manželů Lhotákových. Prostřednictvím hybohledů se vnoříte do mikrosvěta Pavla Macka. Dále uvidíte fotogalerii Ireny Vodákové. Panoramatický obraz Tomáše Paula vám připomene vyprávění Starých pověstí českých. Šité obrazy Jany Paulové poskytnou měkké obejmutí v herně pro malé a nejmenší návštěvníky. V Zámeckém imagináriu se svými dětmi jistě prožijete dlouhý čas plný zážitků. A tak vás nepochybně potěší odpočinková komnata s obrazy Andrey Sodomkové a starých mistrů s posezením u krbu. Pak se zase můžete vydat třeba na lov ryb a plnění úkolů v místnosti Barky Zichové, nebo do malovaného čarodějného světa mytologie Josefa Sodomky a samozřejmě součástí výstavy jsou také produkce a loutky z našeho Divadla bratří Formanů,“ zaníceně vypráví Matěj Forman, dramaturg a iniciátor Zámeckého imaginária v zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí.

„Věříme, že výstava Zámecké imaginárium opět přiláká veřejnost k návštěvě nejen Nového zámku, ale celého regionu. Kostelec nad Orlicí leží v krásné krajině pod Orlickými horami a Nový zámek je součástí francouzského fenoménu na české řece, pro které se ujal oficinální název Zámky na Orlici. Výstavou spřátelených výtvarníků Divadla bratří Formanů v našem zámku bychom další měrou rádi přispěli k zájmu turistů i školních skupin k návštěvě půvabných koutů Královéhradeckého kraje. Přijďte na Zámecké imaginárium 2022: objevovat, užívat, dotýkat se, kde je dovoleno, ale nepoužívejte sílu. Ať svět fantazie užijí i ti, kteří přijdou po vás,“ zve majitel Nového zámku František Kinský.

Výstava byla v Galerii Kinský zahájena v pátek 1. dubna a potrvá až do neděle 30. října. Zhlédnout ji můžete v dubnu o víkendech od 10 do 16 hodin. Od května bude přístupná denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku.

KINSKÝ Art Media