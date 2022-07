Od pondělí 20. června, kdy jsme přijeli na kurz do Pastvin doprovázeni bouřkou (kterou jsme přečkali v přístřešku hospody „Zátiší“ v Liticích), jsme pravidelně dopoledne jezdili na kolech a odpoledne se věnovali vodním sportům (rafting, canoe a padleboarding), a to každý den. Studenty jsme rozdělili do skupin a ve skupinách proběhly i závody na vodě. Kola i vodní sporty všechny zúčastněné moc bavily a užívali si je.