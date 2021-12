/TIP NA VÝLET/ Zimní Krkonoše mají svoje kouzlo nejen pro lyžaře. Můžete se vydat například na Stezku korunami stromů v Jánských Lázních, která nabízí nejen krásné výhledy, ale i poznávání přírody. Otevřená je denně od 9:30 do 16 hodin. Za fotografie děkujeme Adamu Hellovi.

Zimní Stezka korunami stromů Krkonoše. | Foto: Adam Hell

Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o zážitkovou a naučnou Stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase Stezky vydají od kořenů, přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže. Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Z vrcholu Stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by bylo možné dosáhnout (s podporou napršené vody), by mohla totiž dosáhnout až 80 km/h. Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku.