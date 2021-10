FOTO, VIDEO: Špičkoví bikeři ohromili publikum neuvěřitelnými triky na kolech

Ve FFT Bike parku v Ústí nad Orlicí se po třech letech uskutečnily veřejné závody kol na překážkách a pro děti do 15 let byl připraven závod na pump trati. Bylo se opravdu na co dívat.

Závody v orlickém bike parku. | Foto: Lukáš Prokeš