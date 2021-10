FOTO, VIDEO POZVÁNKA: Rybářství Opočno se už těší na výlov rybníku Broumar

Smažený candát, kapr, kapří hranolky či rybí polévka. Hromada uzených ryb nebo právě vylovení kapři, amuři, štiky a pstruzi ze sádek. To je velmi oblíbený výlov rybníku Broumar, který se uskuteční již tuto sobotu, a to od 8 do 16 hodin.

Jarní výlov Černíkovického rybníka. | Foto: Petr Kobrle