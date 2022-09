Počasí bylo letos dosti vrtkavé a nepředvídatelné. Přesto se mezi přeháňkami povedlo vystoupit skupině historického šermu REGO z Vrchlabí, která stylově navázala na doznělou hudbu. V krátkých soubojích se diváci mohli seznámit s bojem různými bodnými a sečnými zbraněmi, vedených na mokré kluzké trávě s humorem a nadsázkou. I proto byl mezi námi dozorující lékař. Věřím však, že bodná rána kordem by pro něj byla prvním takovým případem v kariéře.

Pro děti bylo připraveno malování na obličej, kde šikovná výtvarnice měnila příchozí dorost na zvířátka a pohádkové postavy. Vtipné pak bylo slyšet od stánků, kde byl větší shluk lidí výrok „Uf, málem jsem zašlápl Spidermana“.

Co by to bylo za vinobraní, kdyby na něm nebylo slyšet moravské písničky, húsličky a cimbál. Stálicí je již u nás cimbálová muzika Pavla Šafaříka, kterou si lidé oblíbili. Pevně doufám, že se nic nezmění a budeme moci je přivítat i napřesrok, kdy bude našemu vinobraní deset let. V pauzách, kdy hudebníci nabírali sil na další kus, byli představeni prodejci vín. Pánům se od stánků na pódium moc nechtělo. Z krátkých rozhovorů s nimi se návštěvníci dozvěděli něco o nabízených vínech a s čím je dobré je kombinovat, až je budou doma popíjet.

V podvečer se mraky protrhaly a další déšť již nehrozil. Oblohu po setmění tak pro všechny, kdož vydrželi, prozářily jiskry ohňostroje na znamení konce akce. Úplným závěrem však bylo vystoupení skupiny Electrophonix z Hradce Králové. Z širokého repertoáru skladeb a roků, kdy byly hitem, si našel každý „tu svou“. Na kapele je zajímavé obsazení, které je mimo základních bicích, basy a kláves doplněno o elektrické smyčcové nástroje.

Jejich vystoupením doplynul čas do okamžiku, kdy se dopíjí sklenky a hosté se ubírají k domovům. Děkujeme všem, kdo se v době ne zcela příznivé přišli pobavit a odreagovat. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu a hlavně těm, kteří nás finančně podpořili, tedy sponzorům a městu Týniště nad Orlicí. Akce se letos naposledy křížila s týnišťským posvícením, a tedy i na nějakou dobu naposledy jezdil mezi Týništěm a Petrovicemi autobusek. Možnosti navštívit obě akce lidé využili a spoje si pochvalovali.

Petrovická vinobraní přináší plody sluncem prosluněných strání Moravy a nalévá je do sklenek milovníkům vín. Za úžasnou chutí nehledejme jen půdu a sluneční paprsky, které daly hroznům dozrát. V každém loku jsou skryty krůpěje potu vinařů, kteří se neúnavně o své vinohrady starají. Děkujeme jim, že jsme mohli spolu s Bakchusem jejich píli oslavit.

Pavel Blažek